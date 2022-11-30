Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlan “Organ Naklinin Dünü Bugünü ve Yarını” seminerinde konuşan Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, yapılan her organ bağışının nakil bekleyen hastalar için bir umut olduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlan “Organ Naklinin Dünü Bugünü ve Yarını” seminerinde konuşan Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, yapılan her organ bağışının nakil bekleyen hastalar için bir umut olduğunu söyledi.

GAÜN Hastanesi Karaciğer Nakli Klinik Direktörü Prof. Dr. Murat Taner Gülşen konuşmasında organ bağışının önemine değinerek, Türkiye’de binlerce hastanın nakil beklediğini belirtti. Organ nakli tüm dünyada ilgiyle taklip edilen bir konuolduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülşen şunları söyledi: “Ölmek üzere olan insanların karaciğer, böbrek, akciğer, kalp gibi organların işe yaradığını anladıktan sonra ölmek üzere olan insanlara nakil edilmektedir. Tıbbi ölümü gerçekleşen kişilerin karaciğer, böbrek, akciğer, kalp gibi organları alınarak ölmek üzere olan insanlara nakil edilmesi o kişilerin yaşamasını sağlamıştır. Nüfusun büyük çoğunluğun Müslüman olan bir ülkede yaşadığımız için din adamlarının bu konudaki görüşleri çok büyük önem arz etmekte. Halkımız bu tip bağışları yaparken tedirginlik yaşadığını görmekteyiz. Bu durumu önlemek ve geleceğin din adamlarını bilgilendirmek için bu etkinliği düzenledik.

Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, organ bağışının artmasını engelleyen en önemli unsurun bilgi eksikliği olduğunu belirterek, toplumun büyük çoğunluğunun organ bağışının ne olduğunu, nasıl yapıldığını bilinmediğini dolayısıyla bilinmeyen bir konuya yaklaşımları da temkinli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Gülşen, “Oysaki organ nakli ameliyatının herhangi bir ameliyattan hiçbir farkı yok, aşırı özen gösteriliyor. Hayatını kaybeden kişinin yakınları tüm açıklığı ile bilgilendirildiklerinde görüşleri değişebiliyor. Kişi hayattayken bu konuda bir beyanda bulunmamışsa yine tıbben yaşamı sona erdikten sonra yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. Ülkemizde yeterli donanıma sahip nakil merkezleri ve deneyimli bilim adamları olmasına rağmen, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle nakil sayıları yetersiz kalmaktadır” şeklinde konuştu.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise etkinliğin faydalı geçmesini temenni ederek, “Özellikle bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz can kulağıyla dinlesinler. Faydalı olacağı inancındayım. Organ nakli meselesi Türkiye’de yıllarca tartışıldı. Bir taraftan doktorlar diğer taraftan da din adamları bir araya gelerek kitap ve makaleler yazıldı. Organ bağışı önemli bir konu. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra GAÜN Hastanesi Din Görevlisi Hüseyin Çalışkan, Psikolog Yunus Kırmızıoğlan ve Organ Nakli Koordinatörü Mustafa Gültekin sunumlarını gerçekleştirdi.