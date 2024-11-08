03-09 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Organ Nakli Merkezi ve GAÜN Organ Nakli Öğrenci Topluluğu tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla birçok yerde stant açıldı.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren GAÜN Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, “Organ nakli; son dönem organ yetmezliği olan hastalar için kesin tedavi yöntemidir. Organ nakli konusundaki bilinç son yıllarda oldukça artmasına rağmen tüm Dünya’da ve Türkiye’de de organ nakli bekleyen insan sayısı da günden güne artmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Organ nakli merkezi ve üniversitemiz Organ Nakli Öğrenci Topluluğu ile birlikte 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına farkındalık oluşturmak, kamuoyunu bu konuda daha fazla bilinçlendirmek ve organ bağışını arttırmak amacıyla hastanemiz poliklinik girişinde, Gaziantep Üniversitesi merkezi yemekhane önünde ve alışveriş merkezinde stantlar açıldı. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyen binlerce hastanın umutlarını arttırmak için ‘Emanetin Hayat Versin’ diyoruz ve herkesi organ bağışına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikler kapsamında organ bağışına dikkat çekmek amacıyla kurulan stantlar büyük ilgi gördü. Standa başvuranlara organ bağışı ile ilgili bilgiler verildi, bağışta bulunmak isteyenlerin ise kayıtları alındı.