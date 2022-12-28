Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Lösev Fayda Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Lösemi ve Lösev’ konulu Seminer, GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Lösev Fayda Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Lösemi ve Lösev’ konulu Seminer, GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Döndü Çuhadar, Lösev’in ve Lösemi’nin nasıl bir hastalık olduğu hakkında katılımcıları bilgilendirerek, sağlık boyutuyla ilgili genel tanıya yönelik yapılan işlemler, tedavi sürecinde kemoterapi, radyoterapi, kök hücre nakli gibi konulara değindi. Konuşmasında öğrencilere seslenen Doç. Dr. Çuhadar, “Lösemi uzun süreçli bir hastalık olup, aile ve çocuk için yıpratıcı bir dönemi kapsıyor. Çocuklar, yetişkinlerden farklı bir popülasyon. Yetişkin kendi bedenindeki farklılığı, vücudunda oluşan bir kitleyi ya da farklı bir belirtiyi tanımlayabiliyor ama çocuklar bu tür değişkenleri tanımlayamıyor. Bu tür etkinliklerdeki amacımız öğrencilerimiz güzel enerjisini almak. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alın, dâhil olun. Ailelerin gerçekten desteklerine ihtiyaçları var” diye konuştu.

Doç. Dr. Döndü Çuhadar konuşması sonrasında Lösev Adana Ofis Fayda Proje Sorumlusu Nadide Büşra Kaynak, Lösev Halkla İlişkiler ve Fayda Proje Yönetmeni Tuğçe Gücüyener, Şahinbey Kızılay Bölge Müdürü Mehmet Ali Özber, GAÜN Lösev Gülsüm Türkan Oğuz ve Çağ Üniversitesi Lösev Fayda Topluluğu Başkanı Avcı konuşmalarını gerçekleştirdi.