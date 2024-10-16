Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Bozhüyük tarafından hazırlanan "Kozmik Denemeler" adlı sergi, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde açıldı.

Küratörlüğünü GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Özer’in üstlendiği sergi, izleyicilere evrenin sırlarını ve sanatın sınırlarını keşfetme imkânı sunuyor. Doç. Dr. Bozhüyük’ün eserleri, görsel sanatları bilimsel temalarla birleştirerek katılımcılara farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Özer, "Bilim ve sanatın iç içe olduğu güzel bir zamanı yaşıyoruz. Bu resimlerde, grafik tasarımlarda ve illüstrasyonlarda dış dünyayı göremeseniz de yaşadığımız dünyanın paralel evreninde böyle bir yaşam sürüyoruz gibi geliyor bana. Çünkü teknoloji, sosyal medya, bilim ve yapay zeka hayatımıza o kadar dahil oldu ki bu gördüğünüz kozmik yapıların içerisinde olmasak da yakın zamanda zihnimizde bunları yaşamaya başlayacağız. Bilim her ne kadar hayatımızı ve konfor alanımızı zenginleştirse de sanatsız olursa önemli değerlerimizin yitip gideceğini bilmemiz lazım. ’Bilimle sanatı nasıl iç içe getirebiliriz?’ diye düşündüğümüzde Bayram hocamızın bu sergisi içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sergiye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında 20. yüzyıldaki modern düşüncenin, uzayı ideallerin bir yansıması olarak ele aldığını belirten Doç. Dr. Bayram Bozhüyük, “Uzay, modern düşünce ve bilim için yalnızca fiziksel bir alan değil; aynı zamanda insanlığın keşif, ilerleme ve hayali açıdan sembolüdür. Bu hedefte sergide geçmiş yüzyılın modernist formlarını kullanarak kozmozu ve geleceği yeniden yorumladım. Sizleri evrensel değerleri ve bilimsel düşüncenin sanatla birleştiğinde ne kadar güçlü bir yapı oluşturduğunu düşünmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Sergi, 16 Kasım 2024 tarihine kadar Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.