Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Sanat ve Tasarım temalı Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Sanat ve Tasarım temalı Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Ustalarla Söyleşi” etkinliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Birsen Çeken genç sanatçı ve tasarımcı adaylarıyla bir araya geldi. Akademisyen ve sanatçı kimliğiyle tanınan, uluslararası düzeyde birçok sanat çalıştayının küratörlüğünü üstelenen Prof. Dr. Çeken, gençlere üretmenin ve özgünlüğün öneminden bahsetti. Oluşturulan eserin üretilmesi kadar pazarlanmasının da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çeken, eserlerin sergilenmesi konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ise Prof. Dr. Birsen Çeken’e öğrencilere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, Kariyer Günlerinin devam edeceğini söyledi.