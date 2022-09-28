Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi arasında kadın öğrencilere yönelik fırsat eşitliği ile mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi arasında kadın öğrencilere yönelik fırsat eşitliği ile mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve GAZDAŞ Bölge Müdürü Tanju Koçak tarafından GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonunda imzalanan protokol töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve İşletme Müdürü Zeki Düşoğlu da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, protokolün hem kadın istihdamına katkı vermek hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirme anlamında önemli bir protokol imzaladıklarını belirtti. Prof. Dr. Özaydın, “Pozitif ayrımcılık yaparak özellikle kız çocuklarımızın sektöre kazandırılması ve mesleki eğitim anlamında bir bütün olarak iş birliği yapıyoruz. Üniversiteler teorik eğitim verir. Bu bağlamda uygulamalı eğitim konusunda GAZDAŞ’ın bize vereceği destek son derece önemli. Teorik ve uygulamalı eğitimin birlikte verileceği bir protokol. Bu protokolle sizlerle iş birliği yapmaktan üniversite olarak son derece memnuniyet duyuyoruz. Katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

GAZDAŞ Bölge Müdürü Tanju Koçak ise protokol çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokullarındaki ilgili bölüm öğrencileri ve Makine Mühendisliği öğrencileriyle eğitime katkıda bulunmak, pratik gelişimlerini artırmak amacıyla iş gezileri, teknik eğitimler, seminerler ve benzer konularda destek vereceklerini söyledi. Koçak, “Kadın teknikerlere, kadın öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için teknik eğitim programımız var. Hedefimiz; öğrencilerimize mezun olduktan sonra pratik güç kazandırmak ve kadın öğrencilere iş fırsatları oluşturmak” dedi.

Protokol ile ayrıca GAÜN Makine Mühendisliği Bölümünde eğitim gören öğrencilere GAZDAŞ yetkilileri tarafından kurs verilerek, katılan öğrencilere sertifika verilecek.