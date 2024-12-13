Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda “İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Çerçevesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu” konulu konferans düzenlendi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Öğr. Görevlileri Ali Altunbaş ve Ayşe Bahar tarafından koordine edilen konferansta, konuşmacı olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Gaziantep Bürosu’nda uzman olarak görev yapan Mustafa Aslan yer aldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Ali Altunbaş, “İnsan Hakları, insanın kişiliğine ve onuruna sıkı sıkıya bağlı olup, herkese karşı, her zaman öne sürülebilen, devredilemez, bölünmez, vazgeçilmez ve dokunulmaz nitelikte mutlak haklardır. Bunların korunması, sahip olunması kadar önemlidir” diyerek Türk hukukundaki insan hakları koruma mekanizmalarını öğrencilerle paylaştı. Mustafa Aslan ise konferansta, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun yapısı, görevleri ve yetkilerini anlatarak, kuruma başvuru yolları ve TİHEK’in verdiği somut kararlarla ilgili örnekler sundu.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle günümüzde giderek daha fazla önem kazanan insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir konferans düzenlediklerini belirterek, emeği geçen öğretim görevlilerine ve konferansı veren Mustafa Aslan’a teşekkür etti.