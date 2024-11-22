Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesinde “gri kod” konulu tatbikat gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesinde “gri kod” konulu masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. Herhangi bir olayın şiddete dönüşme durumunda ve çevredeki insanlar için bir tehlike söz konusu olduğunda devreye giren gri kod tatbikatında ortaya çıkan görüntüler gerçeği aratmadı.

Tatbikatta, hastane personelini rehin alan silahlı bir kişi, güvenlik personellerinin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Senaryo gereği olay sırasında yaralanan hastane personelinin acil müdahalesi yapılarak, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ve personellerinin bulunduğu tatbikata, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Taşıma Birimi ambulans hizmeti sağlayarak destek verdi. Gri kod konulu tatbikat herhangi bir tehlike yaşanmadan başarıyla son buldu.