Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ve Türk Pediatrik Kardiyoloji Kalp Cerrahisi Derneği işbirliğiyle GAÜN ev sahipliğinde “Girişimsel Çocuk Kardiyoloji Sempozyumu” düzenlendi.

Hastane oditoryumunda gerçekleşen ve çok sayıda çocuk kardiyoloğunun katıldığı sempozyumda yenidoğan yaş grubunda yapılan girişimsel kalp işlemleri hakkında konuşuldu. Sempozyumda canlı vaka sunumları da yapıldı.

Canlı vaka sunumlarında çocuk anjio ünitesinden salona canlı yayın yapılarak işlemin detayları katılımcılar ile paylaşıldı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji öğretim üyelerinin yaptığı ortak açıklamada bu toplantının bölgemiz ve ülkemiz için önemli olduğu, toplantı sayesinde konukların deneyimlerini paylaştıkları vurgulandı.

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar ise, toplantının amacına ulaştığını, üniversitenin ev sahipliğinde bu toplantının yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Osman Başpınar açıklamasında; çocuk kardiyolojik anomalilerinin yüzde 1 sıklıkla en sık rastlanılan anomali olduğunu, sıklıkla girişimsel işlemler ve çocuk kalp cerrahisi uygulanması gerektirdiğini, hastalar içinde riskli problemler nedeni ile erken tanının önemini vurguladı.