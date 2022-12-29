Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi ile Fatihler Yetiştiren Anneler Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Araştırmacı-Yazar Burhan Bozgeyik’in yaptığı ‘Gaziantep’in Kurtuluşu’ konulu Konferans gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi ile Fatihler Yetiştiren Anneler Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Araştırmacı-Yazar Burhan Bozgeyik’in yaptığı ‘Gaziantep’in Kurtuluşu’ konulu Konferans gerçekleşti.

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GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenene etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, bu tür etkinliklerin öğrenciye fayda sağladığı için önemsediklerini belirterek, Araştırmacı - Yazar Burhan Bozgeyik’e katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşmacı Araştırmacı - Yazar Burhan Bozgeyik, 101 yıl önce Gaziantep’te çok önemli hadiseler yaşandığını belirterek, bir şehir halkı cihadın farz-ı ayn oluşunun şuuruyla kıyam ettiğini söyledi. Bozgeyik, “Yıllar önce Antep’te tarihte eşine ender rastlanan bir savaş oldu. Bir tarafta, o zamanın ölçülerine göre dünyanın en modern silah ve harp malzemelerine sahip Fransız ordusu ve onların gönüllü destekçisi Ermeniler, öbür tarafta ise yediden yetmişe Antep halkı vardı. O sıralar Anteplilerin ellerindeki imkânlar; çakaralmaz tüfekler, Ramazan topu olarak kullanılan derme çatma top ve bahse bile değmeyecek bazı savaş malzemelerinden ibaretti. Ancak Anteplilerde kâinata meydan okuyacak kadar sağlam bir iman vardı. O imanla ve o imandan kaynaklanan azim ve heyecanla koca orduların karşısına dikilmişlerdi. Bu şehirde verilen şanlı mücadele yalnızca Antepliler değil, bu ülkede yaşayan herkes tarafından bilinmelidir” şeklinde konuştu.