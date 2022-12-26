Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu tarafından 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu anısına hazırlanan ’Gazi Mutfakta Kadın Eli’ Paneli düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu tarafından 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu anısına hazırlanan ’Gazi Mutfakta Kadın Eli’ Paneli düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Gazianteplilerin Antep Savunmasında tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektikleri zorluklar ve kahramanlıkların takdire şayan olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Balat konuşmasında şunları söyledi:

“Bizler zerdali çekirdeğinden ekmek yapan ataların torunlarıyız. Gazi şehir, gazilik unvanını yürekten hak eden bir şehir. Bu kadar değerli insanların çıkması çok şaşırılacak bir şey değil. Onlar atalarımızın kültürünü yoğurarak günümüze kadar getirdiler. Eski bir atasözü, ‘Yemek pişirmek eski tavalarla öğrenilir’ diyor. Bizlerde annelerimizin eski tavalarıyla yemek kültürümüzü geliştiriyoruz. ‘Kral da dilencilerde aynı iştahla acıkırlar’ diyor Michel de Montaigne. O halde açlık çok önemli. Dünya var oldukça, aşçılık mesleği önemli olacak.”

GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı ise 101 yıl önce dört bir yandan işgalci ordular tarafından kuşatılan bu toprakların zaferinin kolay olmadığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı, "Annesinin iffetini korumak için henüz 14 yaşında şehit edilen Mehmet Kamil, ’Benim cesedimi çiğnemeden geçemezsiniz’ diyen Şahin Bey, Karayılan, Arslan Bey, Yüzbaşı Kılıç Ali ve nice gizli kahramanlar düşmana karşı tek vücut olarak mücadele etmişlerdir. Açlıkla, yoklukla mücadele eden halkımız acı zerdali çekirdeğini kırıp ekmek yapmıştır ki, acı zerdali çekirdeğinden çıkan siyanürden zehirlenip ölenler olmuştur. Ama Gaziantep halkı mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. Gaziantep resmen güllerinden doğmuştur ve bugün Gaziantep gastronomi şehri olmuştur. Gastronomi dalında UNESCO Şehirler Ağı üyesidir” şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek de Türk toplumunda kadının çok önemli bir yere sahip olduğunu belirleterek, “Gaziantep ve Türk mutfağını oluşturan şey aslında kadınlarımızdır. Yemek kültürü nesilden nesle aktarılarak günümüze gelmiştir. Gaziantep Gastronomi Şehri olduysa ve Gaziantep mutfağı olarak ön plana çıktıysa bundaki en önemli etkende Gaziantepli kadınların, annelerin, değerli insanların kültürlerini çok iyi yeni nesillerine aktarmasıdır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrası GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı moderatörlüğünde, Sermin Ocak, Özden Özsabuncuoğlu ve Mine Özmen panelist olarak yer aldığı ’Gazi Mutfakta Kadın Eli’ Paneline geçildi.