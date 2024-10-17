Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin (HBVÜ) koordinatörlüğünde yürütülen EU Scholarships for Perspective Students (ESPS) Projesi kapsamında GAÜN öğrencileri için sosyal uyum etkinliği düzenlendi.

Türk, uluslararası koruma statüsündeki ve geçici koruma statüsü altındaki öğrencilere eğitim desteği sunmayı amaçlayan projenin etkinliğine GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Musa Budak katıldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özaydın, burs almanın önemine dikkat çekerek, öğrencilere parayı doğru kullanmanın gerekliliğini vurguladı. Burs imkanlarının öğrencilerin eğitim süreçlerinde ne denli önemli bir rol oynadığını belirten Özaydın, bu desteklerin öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmada büyük katkı sağladığını ifade etti.

HBVÜ Öğretim Üyesi ve ESPS Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan ise projeye sağladıkları desteklerden dolayı Gaziantep Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkür etti. Prof. Dr. Taşdoğan, daha fazla öğrenciye burs imkanı sunmayı hedeflediklerini belirterek, proje kapsamında başarılı bursiyerlere, 8 ay boyunca çalıştıkları yerlerde Avrupa Birliği fonları aracılığıyla maaş ödeneceğini ve bu sayede istihdama katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Programda ayrıca ESPS projesinde görevli yetkililer tarafından gerçekleştirilen sunumlarla proje hakkında detaylı bilgiler verildi. Sunumlarda ESPS projesinin amacı, öğrencilerin eğitim desteği alma süreçleri, burs imkanları konularında bilgiler paylaşıldı.