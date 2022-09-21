Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl düzenlenen engelsiz üniversiteler bayrak ödüllerine bu yıl da Gaziantep Üniversitesi Engelsiz Üniversite Ödüllerine layık görüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl düzenlenen engelsiz üniversiteler bayrak ödüllerine bu yıl da Gaziantep Üniversitesi Engelsiz Üniversite Ödüllerine layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Engelli öğrenciler için engelleri kaldıran bir üniversiteyiz” dedi.

GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen belge ve bayrak takdim töreninde; GAÜN Göç Enstitüsü fiziksel mekana erişim ‘Turuncu’ bayrak ödülünü aldı. Eğitimde erişim ‘Yeşil’ bayrak ödülünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alırken, Fen Edebiyat Fakültesi de eğitimde erişim Yeşil bayrak ödülünü almaya aday gösterildi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ve Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak’ın da hazır bulunduğu törende, Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü’ye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut’a ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük’a belge ve bayrakları takdim edildi. Engelli öğrenciler için engelleri kaldıran bir üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Engelsiz bir üniversite için var olan engelleri kaldırma adına başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Göç Enstitüsü olmak üzere bu süreci hızlandırdı. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Diğer fakülte ve enstitülere de örnek olacağını düşünüyorum. Engelleri kaldırdığımızda daha ‘Engelsiz bir Üniversite’ olur” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından takip edilen süreç için emeği geçen Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü personeli Serdar Oymacı ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü personeline teşekkür etti.