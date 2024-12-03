Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından hazırlanan Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirildi. Empati etkinliğinde öğrenciler, hazırlanan parkurda dört takım halinde koltuk değnekleriyle ampute bir hasta ile işitme engelli bir hastayı canlandırdı.

Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, en büyük engelin aslında sevgisizlik ve empati yoksunluğu olduğunu vurguladı. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Prof. Dr. Balat, “Biz hekimler empatimizi sınırlamak ama aynı zamanda anlamak zorundayız. Engellilere karşı yapılan davranışlar bir toplumun en büyük aynasıdır. Eğer siz engelli bireyleri ne kadar kucaklayıcı, hayatlarını kolaylaştırıcı davranıyorsanız o toplum o kadar modern, anlayışlı ve empatiden zengindir” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Maden de fizyoterapist yetiştirdiklerini belirterek, “Fizyoterapistlerin görev ve sorumluluklarından empati yeteneğinin gelişmiş olmasını istiyoruz. Hastalarımız ailemizin bir parçası oluyor biz de onların. Bu anlamda tedavinin yanı sıra hem duygusallık, psikoterapi hem de empati hepsi bütünleşiyor. Hastalarımız bizden bir tedavi, iyileştirici bir dokunuş bekliyorlar. Onları anlamak için bu etkinliklerimizi her yıl tekrarlamayı da hedefliyoruz” diye konuştu.