Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesinde eğitim verildi.

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu katkılarıyla hazırlanan "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimleri Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinden Narkorehber yetkilisi tarafından verilen eğitimde, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılığa yakalanmadan önüne geçilmesinin anneler aracılığıyla sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Narkorehber, uyuşturucu madde, madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddeye başlama nedenleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.