Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Şahinbey Belediyesi ve MİDAD Sınırsız Eğitim Derneği katkılarıyla düzenlenen İslam ve Kardeşlik Sempozyumu GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Şahinbey Belediyesi ve MİDAD Sınırsız Eğitim Derneği katkılarıyla düzenlenen İslam ve Kardeşlik Sempozyumu GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşti.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aksoy tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan sempozyumun açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, “İnşallah güzel bir toplantı, güzel bir beraberlik olacak” diyerek, konuşmasında şehrin en merkezi yerine en güzel ışıklarla Peygamber Efendimizin, “Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe tam iman etmiş sayılmazsın” sözünün yazılmasını istedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Peygamber Efendimizin bütün müminleri kardeş kılmasının mezhebi kardeşliğin çok ilerisinde olduğunu vurguladığı konuşmasında, “İslam ve kardeşlik birbirine o kadar güzel yaklaşıyor ki Rabbim bizi hakiki kardeş olanlardan eylesin. Özellikle İslam kardeşliğinin şu zamanda bir kısım insan açlıktan ölürken bir kısmın da tokluktan, şişmanlıktan ne yapacağını bilmez bir halde. ‘Sen çalış ben yiyeyim. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölsün banane’ anlayışının yıkılması gerekiyor. Bizim daha çok kardeşliğimizi, yardımlaşmamızı, birlik ve beraberliğimizi artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kardeşlik kavramının aynı anne babadan meydana gelenlere hasredilemeyecek kadar çerçevede olduğunu aktaran Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise konuşmasında şunları söyledi:

“Kardeşlik Yaradan’ın bakış açısıyla insanı sevmektir. Yağmurun getirdiği rahmet gibi birbirimize rahmet olmak, bir yerine binler olmaktır. Kardeşin hakkına riayet etmek, saygınlığına gölge düşürmemektir. Fırtınalı denizlerde sığınılacak bir liman olabilmektir. Kardeşlik bağlarının ciddi yaralar aldığı şu modern zamanlarda birbirimize kardeş olmanın iklim ve ortamını yeniden oluşturmak, Resul-i Ekrem’in özlemini çektiği kardeşler topluluğu olmayı yeniden hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız.”

Gül’den açılış konferansı

Açılış konferansına Yunus Emre’nin, "Gelin kardeş olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz" sözleriyle başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül şöyle konuştu:

“Yunus Emre’mizin bu bakış açısı Müslümanlar olarak onun da ötesinde insanlar olarak hayatımızı sürdürürken göz önünde bulundurmamız gereken hususlar noktasında bize önemli ipuçları sunuyor. Kardeşlik insani bir olgu, insana özgü bir husus. Bu açıdan bizler için büyük bir erdem olan bize huzur ve mutluluğu sağlayacak, güven duygusunu edinmemizi sağlayacak. Hepimiz için bir nevi ayna hükmünde olup aynaya baktığımızda nasıl kendimizi görüyorsak kardeşimize baktığımızda da aynı hissiyatla ondaki sevgiyi, muhabbeti, aşkı güzelliği görebilme melekesi aslında bize özgü olan, her zaman için göz önünde bulundurmamız gereken bir husus."

Sempozyuma Türkiye, Mısır ve Filistin’den çok sayıda konuşmacı katıldı. Açılış Konferansı sonrasında; birinci oturumda Prof. Dr. Celaleddin Hanci’nın ikinci oturumda ise Prof. Dr. Mahmut Çınar’ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyum ile devam eden program, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.