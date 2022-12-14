Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle hazırlanan ‘İnsan Haklarının Korunmasında Teorik ve Pratik Yaklaşımlar’ paneli çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle hazırlanan ‘İnsan Haklarının Korunmasında Teorik ve Pratik Yaklaşımlar’ paneli çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

GAÜN Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün önemine değinerek, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin birinci maddesi, ‘Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı, kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler’dir. Bu temel üzere ülkemizde Nisan 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından İnsan Hakları Eylem Planı ve uygulama takvimi ile özgür birey, güçlü toplum ve böylece daha demokratik bir Türkiye hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Moderatörü GAÜN Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku ABD Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eray Sinan Demirhan ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün 1948’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından kabul etmesiyle her yıl kutlanan insan haklarının evrensel niteliğine vurgu yapan bir gün olarak karşımıza çıktığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Eray Sinan Demirhan şu ifadeleri kullandı: “İnsan hakları artık her geçen gün hem ülkemizde hem uluslararası anlamda oldukça önem kazanan bir ana bilim dalı olarak ayrışıyor. Bu anlamda bizimde ülke olarak, devlet olarak özellikle İnsan Hakları Eylem Planıyla birlikte bu alana yapılan vurguları görüyoruz. Bu alana yapılan vurgularla üniversitedeki insan hakları dersini de bu alana yapılan vurgular paralelinde geliştirip bu alana katkı sağlamak istiyoruz.”

Açılış konuşmaları sonrası GAÜN Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku ABD Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eray Sinan Demirhan Moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Aslan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yardımcı Saha Müdürü Ezgi Şirin, Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi Üyesi Av. Barış Akkaya ile Gaziantep İl İnsan Hakları Komisyonu Kurul Üyesi Av. Cumali Şimşek’in panelist olarak katıldığı ‘İnsan Haklarının Korunmasında Teorik ve Pratik Yaklaşımlar’ konulu panele geçildi.