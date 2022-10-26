Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Atatürk Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Anlamak Paneli gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Atatürk Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Anlamak Paneli gerçekleşti.

Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen, GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün moderatörlüğünü yaptığı panele; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Mehmet Bozaslan konuşmacı olarak katıldı. Programın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlendiğini belirten Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetin, en önemli hazinelerimizden birisi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Cumhuriyet Türk Milletinin ulaştığı en son aşama ve en mükemmel durumdur. Cumhuriyet’e, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkıyoruz ve onu ilelebet yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de temek dayanağımız Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarıdır. Türk Milletini Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak, milli kültürümüzü mükemmel bir hale getirmek bunun için gayret sarf etmek her Türk gencinin, Türkiye Cumhuriyeti ferdinin asli görevidir.”

Osmanlı Devleti’nin son 200 yılında Cumhuriyeti, özgürlüğü arama yolunda Osmanlı ve Türk aydınlarının çok ciddi anlamda mücadele gösterdiğini aktaran Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan, “Özgürce yaşama yolunda yönetme erkini, iktidarı paylaşma yolunda Osmanlı Devleti’nde çeşitli girişimler oldu. Cumhuriyet köklü bir kurumumuz, ansızın gelmedi. Bu yolda uzun uğraşlar ve mücadeleler verildi ve bağımsızlık mücadelemizde 1918 Mondros Mütarekesiyle başlayıp, 1922 Büyük Taarruz ile biten süreçte 4 yıllık bağımsızlık mücadelemizle birlikte Cumhuriyetimiz taçlandı” diye konuştu.

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Bozaslan ise konuşmasında Osmanlı modernleşmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasında Cumhuriyet fikrinin oluşma süreci ve Cumhuriyet’e bakışı konusunda katılımcılara bilgi verdi. “Cumhuriyet’i anlamak demek Mustafa Kemal’i anlamak demek” diyen Öğr. Gör. Dr. Bozaslan, “Osmanlı Devleti’nin modernleşmesine ve Osmanlı Devleti’nin son döneminde ortaya çıkan gelişmeleri irdelememiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk Devlet geleneğinin son halkasıdır. Atatürk İnkılapları da Osmanlı Devleti’nin son 200 yılında meydana gelen gelişmelerin bir sonucudur. Atatürk İnkılaplarının bu derece başarılı olmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi de Türk İnkılabının toplumun ihtiyaçlarından doğmasıdır” şeklinde konuştu.

Programın sonunda GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük tarafından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.