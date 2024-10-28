Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında açık hava sineması etkinliği düzenledi.

GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini anlatan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisinin ilk iki bölümü izleyicilere sunuldu. Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesini anlatan etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Etkinlik alanı, Türk bayrakları ve nostaljik süslemelerle donatılarak tarihi bir atmosfer oluşturuldu.

İzleyiciler, diziyi izlerken Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu derinden hissederek, Türk milletinin bağımsızlık ve Cumhuriyet yolundaki kararlılığını bir kez daha hatırladı.