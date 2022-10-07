Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi ve Böbrek Nakli ve Hastalıkları Derneği iş birliğinde hazırlanan "1. Böbrek Naklinde Yenilikçi Uygulamalar Kongresi" GAÜN Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi ve Böbrek Nakli ve Hastalıkları Derneği iş birliğinde hazırlanan "1. Böbrek Naklinde Yenilikçi Uygulamalar Kongresi" GAÜN Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kongrenin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olağanüstü bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, bilim dünyasının 1929’ da yaşanan ilk buhran döneminden sonra ikinci buhran dönemini yaşanıldığını ifade etti. Fatma Şahin konuşmasının devamında şunları ifade etti: “Bu buhran döneminden çıkabilmenin yolunun ne olduğuna dair söylenen şey yine bilim ve akıl olduğudur. Buradan çıkmamız gerekiyor. Dünya medeniyet tarihini incelediğimiz zaman kim dünyaya iz bıraktı, medeniyet kurdu deyince, kim bilgi ürettiyse, kim bilgiyi güce dönüştürdüyse kim bilgi ekonomisini oluşturulduysa dönemin, dünyanın sözünü söyledi. Dolayısıyla bilgi güçtür ve iktidar yapar. Nasıl bir medeniyetten geliyoruz diye baktığımız zaman, İnsanı ve medeniyet kodlarımızı birleştirdiğimizde dünyanın sözünü söylediğimiz, şahit olduğumuz şanlı şerefli bir medeniyetten ve tarihten geliyoruz.”

’’2023 hedeflerimiz var’’

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok konuşmasında Türkiye’deki sağlık sisteminden bahsederek, Türkiye’nin sağlık alanında çok iyi yerlerde olduğunu verdiği örnekle anlattı. Konuşmasında genç hekimlere seslenen Salih Altınok, “Genç hekim arkadaşlarım kendinize güveniniz, dünyada hiçbir alanda geride değiliz hatta çok alanda ileriyiz, daha da ileri gideceğiz, 2023 hedeflerimiz var. Bu kongrenin sadece ülkemiz için değil tüm tıp dünyasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

’’Sağlık alanında bir çok yeniliğe imza attık’’

GAÜN’ün bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin sağlık alanında birçok yeniliğe imza attığını söyledi. GAÜN’de yapılacaklar, yenilikler ve değişikliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Onkoloji Hastanesi’ni yakın bir tarihte ana kampüse taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesindeki kanser teknolojisi en geç bu yılsonuna kadar Üniversitemiz Hastanesinde kanser hastalarının hizmetine sunulacak. Bunların yanı sıra kanser tedavisinde kullanılmak üzere ilaç üretimi gerçekleştiriyoruz. Sadece hastanemizde, Türkiye’deki diğer sağlık kuruluşlarına değil bütün dünyaya böbrek nakli nasıl yapılırı enstitü kurarak anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

’’Gaziantep’te çok iyi bir organ nakil merkezi var’’

Korona sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak konuşmasında başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Gaziantep, GAÜN ve kongre hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türkiye’de binlerce hastanın organ naklini beklediğini söyleyen Prof. Dr. Balat şunları aktardı: “Onların içerisinde en çokta böbrek naklini bekleyen hastalarımız var. Gaziantep’te çok iyi bir Organ Nakil Merkezi’miz var ve çok değerli, becerikli cerrahlarımız var bir o kadar da yetenekli erişkin ve çocuk nefroloji uzmanlarımız var. Organ Nakil Merkezi açıldığından bu yana pandemi süreci de dâhil olmak Türkiye’de en çok nakil yapan hastanelerden bir tanesiyiz. Bu durumu dikkate alarak Nakil Merkezi’nde çalışanların çalışma şartlarını ve hastalarımızın konforunu nasıl daha çok artırabiliriz diye bir binamızı revize ettik içinde ameliyathanesi, yoğun bakımı olan, hasta yataklarını konforlu bir şekilde düzenleyip çok güzel bir böbrek nakil hastanesi şuanda açılmak üzere.”

Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kaciroğlu ise “Organ nakli sadece sağlıkçıların değil bir toplumun komple işin içerisine girmesiyle ancak başarılı olabilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin kıymetli desteklerinin olduğunu görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kongre, açılış konuşmaları sonrası Prof. Dr. Ender Dulundu ve Prof. Dr. İlyas Başkonuş’un oturum başkanlığında “Organ Naklinde Güncel Değerlendirme” konulu oturuma ile devam etti.