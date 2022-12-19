Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 8. Sanat Topluluğu tarafından “Kültürel Sürdürülebilirlik Temalı Gaziantep Yöresi Beyran’ın Kültürel Boyutu” adlı eğitim gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 8. Sanat Topluluğu tarafından “Kültürel Sürdürülebilirlik Temalı Gaziantep Yöresi Beyran’ın Kültürel Boyutu” adlı eğitim gerçekleştirildi.

Varil Çorba sponsorluğunda ve GAÜN Turizm Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim Gaziantep Varil Çorba Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin tarafından verildi.

GAÜN 8. Sanat Topluluğu üyeleri ve Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ile konuya ilgi duyan diğer bölümlerden öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin katılım gösterdİ. Lisans eğitimini GAÜN’de Endüstri Mühendisliği alanında tamamlayarak girişimcilik ruhu ve araştırmacı kişiliğiyle çorbanın "Yemekten Üstün" olduğu iddiası ile "Varil Çorba" markasını ortaya çıkarıp bu alanda büyük adımlar atan Ahmet Şahin tarafından, beyranın kültürel arka planı, tarihsel gelişimi ve ‘lezzeti’ konularından bahsedildi.

Öğrencilerin ve personellerin beyrana ilişkin sorduğu sorularını yanıtlayan Şahin, kendisi de öğrencilere ilgi ve katılımlarından dolayı beyran ikramında bulundu. Daha sonra eğitimi veren Ahmet Şahine 8. Sanat Topluluğu Akademik Danışman’ı Öğr. Gör. Dr. Ceyhun Uçuk tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Eğitimi başından sonuna kadar takip eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, “Kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde kendi değerlerine sahip çıkan ve bunu destekleyici faaliyetlerle genç nesillere aşılayan, eğitimde emeği ve geçen Varil Çorba ailesine ve diğer tüm destekçilere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

8. Sanat Topluluğu Akademik Danışman’ı Dr. Ceyhun Uçuk ise, "Çorba Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahiptir. Orta Asya’dan Balkanlara yüzlerce çeşit çorbamızla mutfak kültürümüzü zenginleştirerek geniş bir yelpaze meydana getirdik. Bu kültürün sürdürülebilirliği, geçmişte şifa niyetine içilen çorbaların günümüzde kültürel boyutu ile de ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Yemekler hikayeleri ile varlıklarını devam ettirirler. Beyran Gaziantep’te şifa niyetine içilen çorbalar arasındadır. Biz de genellikle soğuk kış günlerinde tüketimi daha da artan Beyran’ın tüm sürecini bugün burada Varil Çorba’nın desteği ve sunumu ile Gaziantep Üniversitesi’nde ilgililere aktarmaya çalıştık. Varil ailesine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

8. Sanat Topluluğu altıncı dönem başkanı Mehmet Ali Sidal, "Günümüzde Gastronomi’nin en temel konusu Südürülebilirlik ve biz Türk gençliği olarak Kültürel Sürdürülebilirlik temasını en derin şekilde ele almalıyız. Bu işe tabiki en yakınımızdan başlamalıyız. Çorba bizim sofralarımızın ana yemeği fakat Biz neden çorbayı öğün olarak tükettik. Gaziantep’te Beyran neden sabahları tüketiliyordu. Bunların hepsi birer soru işareti olmaktan çıktı ve bugün biz çorbanın gerçek yüzüyle buluştuk" diye konuştu.

Etkinlik Varil Çorba ailesinin tüm misafirlere sıcak beyran ikramıyla son buldu.