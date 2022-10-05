Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Yeşilay işbirliğiyle GAÜN çarşıda "Bağımlılıkla Mücadele Merkezi" kuruluyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Yeşilay işbirliğiyle GAÜN çarşıda "Bağımlılıkla Mücadele Merkezi" kuruluyor.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Şube Başkanı Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Kemerli ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber açılacak olan Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yeşilay’la yapılacak olan işbirlikleriyle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özaydın, Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Kemerli’nin uyuşturucuyla mücadele konusunda Gaziantep Üniversitesinden yardım istediğini belirerek, üniversite olarak böyle bir merkezin kurulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Bağımlılığın sadece bir kurumun değil, herkesin beraber mücadele edeceği bir yöntem sonucunda olumlu sonuçlar doğuracağının altını çizen Prof. Dr. Arif Özaydın, üniversite olarak geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan gençleri bütün tehditlerden el birliğiyle korunması için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı. Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Kemerli ise Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’a bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, açılacak olan merkezin önemli olduğunu belirtti. Mehmet Kemerli, “Uyuşturucuyla mücadele konusunda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın bize kampüs içerisinde yer tahsis edecek. El birliğiyle madde bağımlılığı hususunda durmadan mücadele edip gençlerimizi koruyacağız, kollayacağız. Gençlerimizin bağımlılıkla ilgili şeylerden uzak durmalarını ailelerine, vatana ve millete bağımlı olmalarını isteriz” şeklinde konuştu.