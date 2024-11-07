Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "6. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu", GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Geleneksel Sanatlar ve Yöresel Değerler Sempozyumu’nun köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, sempozyumun Gaziantep’te yapılmasının anlamlı bulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sarıbıyık, “İçinde bulunduğumuz Bey Mahallesi Gaziantep’in en tarihi mahallelerinden biridir ve bu mahallede yer alan Cenani Ailesi’nin geleneksel konağı sempozyumun yapıldığı mekân olarak büyük bir anlam taşımaktadır. Bu sempozyumun burada düzenlenmesi hem şehrin kültürel mirasını yansıtması hem de farklı kültürleri bir araya getirmesi açısından oldukça önemli" dedi.

Konuşmasında GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Bölümünün sempozyum organizasyonuna büyük katkılar sağladığını belirten Prof. Dr. Ayhan Özer, “Kültür ve sanat merkezi olan Gaziantep’te, bu tarihi mekanda bir sempozyum deneyimi yaşamak bize nasip oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ise konuşmasında şehrin tarihî ve kültürel önemine dikkat çekti. Eroğlu, Gaziantep’in Gazilik unvanı almış bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Bu kadar önemli bir şehirde sempozyum düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gaziantep hem gastronomisi hem de kültürel mirasıyla önemli bir değer taşıyor" diye konuştu.

17 farklı üniversiteden katılımcıların yer aldığı ve Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleştirilen sempozyum, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak 13 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.