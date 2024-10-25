Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi’nin açılışı yapıldı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilimsel faaliyetlerin önemine dikkat çekerek bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Sağlık alanında, özellikle tıp doktorluğu ve diş hekimliğinin toplum sağlığı açısından kritik bir yer tuttuğunu belirten Başkan Şahin, "İbn-i Sina gibi büyük tıp alimlerinin yetiştiği bu köklü coğrafyada yaşıyoruz. Bu da bizlere sağlık alanında daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sağlık alanında yapılan her etkinlik, geleceğin hekimlerini yetiştirmek için atılan önemli bir adımdır" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın GAÜN’de son dönemde artış gösteren bilimsel faaliyetlere değindi. Prof. Dr. Özaydın, üniversitede sağlık alanında yapılan çalışmalardan bahsederek, “Organ naklinde Türkiye’de birinci sıradayız. Göreve geldiğimizde bir hastanemiz vardı; bugün üniversitemiz beş hastaneye sahip. Üniversitemizi bir sağlık kampüsü haline getirdik” dedi.

Daha fazla çalışarak GAÜN’ü bir araştırma üniversitesi yapmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Özaydın, “Üniversitemizi hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi, son dönemde bilimsel faaliyetlerde önemli bir ivme kazandı. Daha çok çalışmaya, daha çok bilim üretmeye, daha çok araştırma yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise bundan sonra düzenlenecek kongreye destek sözü vererek diş hekimliğinin sağlık alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Başkanı Yılmaz, “Diş hekimlerimizle akademisyenlerimizin bir araya gelmesi, mesleki gelişim açısından son derece faydalı. Alanındaki yeniliklerin ve güncel bilgilerin paylaşılması, hem diş hekimlerimizin yetkinliğini arttıracak hem de halk sağlığına büyük katkı sağlayacak. Biz de bu süreçte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Kongrenin tohumlarının bir yıl önce bir senato toplantısında atıldığını belirten GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, “Gaziantep Üniversitesinde ilk kez düzenlediğimiz bu kongre ile diş hekimliği alanında birbirinden değerli akademisyenleri bir araya getirdik. Akademik eğitim, sadece okul veya fakülte çatısı altında kalmamalı; bu etkinliklerle geleceğin diş hekimlerine bu misyonu kazandırmayı amaçlıyoruz. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğluve ekibine, ayrıca üniversitemizde kongre düzenlenmesini her zaman destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kongre 2. Başkanı ve GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu da kongrenin, diş hekimliği alanında uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi ve meslektaşlar arasında bilgi alışverişini artırmasını beklediğini belirterek, kongreye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Diş hekimliği alanındaki en son gelişmelerin, yenilikçi tedavi yöntemlerinin ve teknolojik ilerlemelerin ele alınacağı kongreye Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda diş hekimi, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongre, 27 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.