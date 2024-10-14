Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”na göre Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), gerçekleştirdiği sosyal duyarlılık projeleri ile Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 4’üncü sıraya yerleşti. Raporda, GAÜN’ün 287 sosyal duyarlılık projesi yürüttüğü belirtiliyor.

GAÜN’ün bu başarısı, her üniversitenin geçmiş yıllara ait verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda elde edildi. GAÜN, genel ortalamanın üzerinde bir performans sergileyerek sosyal sorumluluk alanındaki gelişimini sürdürdü.

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında gerçekleştirdiği projelerle ilk dörde girme başarısı gösteren GAÜN, bu alandaki etkinliğiyle öne çıktı.

GAÜN’ün 287 projeyle elde ettiği bu derece, üniversitenin toplumsal sorumluluk konusundaki çalışmalarının başarısını tescillemiş oldu.