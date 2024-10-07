Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, Kayseri Gastronomi Günleri Etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Yemek Yarışmaları’nda derece aldı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek ve Öğr. Gör. Eyüp Atılgan koordinatörlüğünde katıldıkları Kayseri Gastronomi Günleri Etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Üniversiteler arası yemek yarışmalarında derece aldı.
Kayseri Mutfağı Ana Yemek Yarışması dalında Zeliha Tahta 1.lik kupası, Modern Türk Mutfağı Ekip Yemek Yarışması dalında Eyüp Nebi Ercan, Zeliha Tahta, Nurgül Ocakcı 2.’lik kupası, Tatlı Yarışması dalında Elif Yaren Bulduk 3.’lük kupası aldı.
Yarışmacıların hazırlık döneminde onlara destek veren ve yarışma sponsorluklarını üstlenen Bayazhan Butik Hotel&Restaurant Mutfak Şefi Ali Bedri Çelikhan ve MASATDER Aşçılar Derneği Başkanı İsmet Hızal öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirtti.