Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Tıp Fakültesi’nde“24-31 Ekim Beden Bağışı Farkındalık Haftası” olması dolayısıyla beden bağışı konulu seminer düzenlendi.

GAÜN Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Türk Anatomi - Klinik Anatomi Derneği işbirliği ile düzenlenen seminerin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Böyle önemli bir haftada sizlerle bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. İnsan bedenine dokunma yetkisi olan tek meslek tıp mesleğidir. Öğrencilerimizin eğitim sürecinde insan bedenini tam anlamıyla tanımış olması meslekte çok önemli bir yer kaplamaktadır. Maketler üzerinde deneyler yapılıyor olsa da hiçbir maket insan bedeni kadar muhteşem olamıyor. Günümüzün yapay zekası, insan bedenini simülasyonla ancak taklit edebiliyor. Dolayısıyla bizim için insan bedeni en önemli, en teknolojik, en güzel model olarak kalmaya devam ediyor. Organ bağışını ve beden bağışını çok önemli bulmaktayım. Kur’an-ı Kerim’in Maide Suresi’nin 32. Ayetinde şundan bahseder; ‘Kim bir canlıyı öldürürse bütün dünyadaki insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir canlıyı kurtarırsa dünya üzerindeki bütün insanları kurtarmış olur. ’Biz hekimler olarak can kurtarmaya odaklı bir mesleğin mensuplarıyız. Bu süreçte bize bedenleriyle yardımcı olan, yol gösteren kadavra olarak tanımladığımız kıymetli insanları saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu etkinlikleri düzenleyen Anatomi Anabilim Dalı’nın kıymetli hocalarına ise teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasının ardından GAÜN Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu “Ülkemizde Kadavra Temini Sorunları” konulu sunumunu yaptı. Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu sunumunda, beden bağışı olmadan kaliteli bir tıp eğitiminin mümkün olamayacağını vurguladı.

GAÜN Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orhan ise, tıp eğitiminde kadavranın önemine dikkat çekti. GAÜN Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Saliha Seda Adanır ise beden bağışında hekim ve hekim adaylarının sorumluluklarına değindi.

Düzenlenen bu seminerin yanı sıra tıp öğrencileri tarafından hafta boyunca çeşitli yerlerde stantlar açılarak standa başvuranlara beden bağışı hakkında bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı.