Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ÜNİLİG çerçevesinde üniversitelerde ilk defa düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası’nda Gaziantep Üniversitesi kadın takımı birinci, erkek takımı ise ikinci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ÜNİLİG çerçevesinde üniversitelerde ilk defa düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası’nda Gaziantep Üniversitesi kadın takımı birinci, erkek takımı ise ikinci oldu.

Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakada 21 takım birincilik için yarıştı. 2 gün süren şampiyonada oynanan final maçlarıyla madalya sahipleri belli oldu. Kadın takımlarında ev sahibi olan Gaziantep Üniversitesi birinci olurken Erzurum Teknik Üniversitesi ikinci sırada, Artvin Çoruh Üniversitesi sırasında yer aldı. Erkekler takımlarında ise Nişantaşı Üniversitesi birinci olurken, Gaziantep Üniversitesi ikinci, Necmettin Erbakan Üniversitesi ise üçüncü oldu. Yarışma hakkında bilgi veren Curling Federasyonu İl Temsilcisi ve GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Abakay, “Floor Curling Ülkemizde gençler arasında oldukça sevilen ve ilgi duyulan bir branş olarak hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamıştır. Floor Curling Branşını Fakültemiz bölümleri müfredat programına da dahil ettik ve seçmeli ders olarak eğitimde vermekteyiz. İnşallah Spor Şehri Gaziantep’e yakışır etkinlikler yapmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Kazanan takımları tekrar tebrik ediyor, Organizasyona katılan üniversitelerin Floor Curling ruhu çerçevesinde centilmence yarışan tüm sporcu öğrencilerini kutluyorum” şeklinde konuştu.