Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından hazırlanan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Yangın İç düzenlemesi çerçevesinde yangınla mücadele ekipleri kuruldu. Yangın söndürme ekibinde görevli personele yangın eğitimi verilerek, yangın tatbikatı yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından hazırlanan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Yangın İç düzenlemesi çerçevesinde yangınla mücadele ekipleri kuruldu. Yangın söndürme ekibinde görevli personele yangın eğitimi verilerek, yangın tatbikatı yapıldı.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde, GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim, akademik ve idari birimlerde kurulmuş olan söndürme ekibinde görevli personelin katılımıyla gerçekleşti. GAÜN Sivil Savunma Uzmanı Hanife Eyyüp, eğitimlerin amacının kamu kurum ve kuruluşlarda çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere yangın öncesi, sırası ve sorasında alınacak tedbirlerini almak ve aldırmaktır söyledi.

Eğitimde yangın tedbirleri, yangın söndürme teknikleri ve yangın müdahale yöntemleri ile ilgili teorik bilgiler veren Eyyüp, teorik eğitimin devamında uygulamalı yangın eğitimine geçerek, yangın söndürme teknikleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili konularda bilinmesi gerekenleri, alanda yangın tatbikatıyla ateş yakılarak uygulamalı olarak anlattı.