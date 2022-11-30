Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından organize edilen çalışanların bilgi güvenliği konusunda farkındalık seviyelerinin arttırılmasına yönelik olarak GAÜN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeline Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından organize edilen çalışanların bilgi güvenliği konusunda farkındalık seviyelerinin arttırılmasına yönelik olarak GAÜN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeline Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimi verildi.

Gelişen siber tehditler karşısında kullanıcı farkındalığını arttırmak, kanun ve standartlara uyum sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde Mehmet Sönercan tarafından; Bilgi Güvenliği Kuralları, Fiziksel Güvenlik, Cihaz Güvenliği, Parola Güvenliği, Sosyal Mühendislik, Bilgi Güvenliğinde Kullanıcı Sorumlulukları, Çalışanın Sorumlulukları ve Dahili Tehdit Unsurları gibi konularda sunum ve bilgilendirme yapıldı. Hem teorik hem de örneklerle oluşan içeriği, güncel saldırı yöntem ve çözümleriyle bir araya getirerek aktaran Mehmet Sönercan, “Bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin başında çalışanların güvenlik konusundaki farkındalık eksikliği gelmektedir. Dünyaca ünlü bilişim firmalarının son yıllarda yaşadığı bilgi güvenliği ihlal olayları detaylıca incelendiğinde sorunun ana kaynağının çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarının eksikliği olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

Güncel saldırı yöntemleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin senaryolar eşliğinde anlatıldığı eğitim sonrası, katılımcıların eğitimden duyduğu memnuniyet ile farklı konularda eğitimlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmesi gerektiği dile getirildi.