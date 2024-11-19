Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) Filistin’e destek amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenlendi.

GAÜN Merkezi Öğrenci Yemekhanesi önünde toplanan Gaziantep Tıbbiyeliler Topluluğu üyeleri, üniversitenin ana kapısına kadar sessiz bir şekilde yürüdü.

Yürüyüş sırasında katılımcılar, “Hastaneye saldırı savaş suçudur” ve “Zulme ve soykırıma dur de” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına bir açıklama yapan GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Emettulah Şener, insanlığın Kudüs konusunda yeterince duyarlı olmadığını vurgulayarak, “Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur. Yüreklerin, bileklerin ve canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır. Bugün neyimiz eksik diye baktığımızda, işte bunu görüyoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza, yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemediğimiz sürece zalimi durduramayız. Çünkü hak, hukuk tanımayan zalim, laftan, sözden ve nasihatten anlamaz. İçindeki korkuyu zulüm çıtasını sürekli yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür. Ve bu güç, imanımız ve ilmimizdir” dedi.

Etkinlik, Stajyer Doktor Halil İbrahim Arslan’ın yaptığı dua ile sona erdi.