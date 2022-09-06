Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Samsun’da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022 yarışmalarında elde ettikleri başarılarla festivale damga vurdu. GAÜN’lü öğrencilere ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Samsun’da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022 yarışmalarında elde ettikleri başarılarla festivale damga vurdu. GAÜN’lü öğrencilere ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2022’de GAÜN takımları 3 birincilik olmak üzere toplam 10 ödül alarak dikkatleri üzerine çekti. İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisi yarışma birincisi GAÜN öğrencilerinden oluşan Akıncılar Takımı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Öğrencilerimizle gurur duyuyorum

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN öğrencileri Türkiye’nin milli teknoloji hamle yolculuğunun en önemli organizasyonunda elde ettikleri başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. GAÜN öğrencilerinin aldıkları ödüllerle büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Öğrencilerimizle gurur duyuyorum, emekleri ve çabalarının karşılığını aldıkları ödüllerle taçlandırdılar. TEKNOFEST’ten 3 birincilik olmak üzere toplam 10 ödül aldık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen ve bu yolda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

"Öğrencilerimiz üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler"

TEKNOFEST’ten sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise, TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere projelerini gerçekleştirmeleri için malzeme, atölye, laboratuvar ve lojistik destek vererek motive ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Yumrutaş, “Öğrencilerimiz de 8 aydır özveri ile çalışarak TEKNOFEST 2022 yarışmalarında 3 birincilik olmak üzere, 10 ödül alarak üniversitemizi en iyi bir şekilde temsil ettiler. Öğrencilerimizin edindikleri bu tecrübe ve bilgi birikimlerini ileriye taşıyarak ülkemizin milli teknoloji hamlesinde kullanacakları için çok mutluyuz. Bu vesile ile TEKNOFEST yarışmalarına katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

GAÜN standı odak noktası oldu

TEKNOFEST 2022’de GAÜN standa ziyarette bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, GAÜN standını ziyaret ederek öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Standı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Hasan Mandal, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve çok sayıda katılımcı ziyaret ederek GAÜN bünyesinde yürütülen projeler hakkında Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Arslan tarafından bilgi verildi.