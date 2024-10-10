Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniği referans merkez olarak hizmet veriyor.

Kulak, burun ve boğaz hastalıkları ile ilgili tüm hizmetlerin verildiği ve adından başarıyla söz ettiren GAÜN Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları kliniği, işitme kaybı olan çocuklara verdikleri öncelikli tedavi işleyişleri ile öne çıkıyor.

Kliniğin işleyişi ile bilgiler veren Doç. Dr. İsmail Aytaç, “Kliniğimiz 1990 yılında kurulmuş olup bölgemize kapsamlı hizmetler veren köklü bir kliniktir. Kliniğimizde şu an Prof. Dr. Semih Mumbuç, Prof. Dr. Elif Baysal, Doç. Dr. Orhan Tunç hocalarımız ve şahsımla birlikte iki profesör, iki doçent öğretim üyesi olarak bulunmaktayız. Asistan hekimlerimizin yanı sıra odyometri ünitemizde çalışan uzman odyoloğumuz, odyometrist, teknisyen ve hemşire arkadaşlarımız ile kalabalık bir ekip olarak hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki süre içerisinde kadromuzu daha da genişleteceğiz. Bölgemizde kulak-burun-boğaz hastalıkları ile ilgili tüm hizmetleri yıllardır olduğu gibi özveriyle vermeye devam etmekteyiz” dedi.

İşitme kaybı olan çocuklara klinik olarak öncelik verdiklerini vurgulayan GAÜN Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, “İşitme engellilere implant cerrahisi yapan Türkiye’deki en büyük kliniklerden biriyiz. Yirmi yılı aşkın süredir iki binden fazla total işitme kayıplı hastaya koklear implant cerrahisi hizmeti vermiş bulunmaktayız. Son yıllarda yaşanan pandemi ve deprem sonrası bu konu ile ilgili bir bazı aksaklıklar yaşamış olsak da tekrar canlandırıyoruz ve üst düzeyde hizmetlerimize devam ediyoruz. Yeni doğan çocuklara yapılan işitme tarama testlerinde ilimizdeki tek referans merkez olarak yer almaktayız. Ayrıca BERA testi dediğimiz beyin sapı işitme yanıtlarını alan bir testimiz var. Bu test bölgede seri olarak yalnızca birkaç yerde yapılıyor. Bera testi sonrası işitme cihazına ihtiyaç duyan çocuğumuz varsa bu hastalarımızı cihazlandırıyoruz. Ameliyat edilmesi gereken hastalarımız için haftalık olarak tüm hocalarımızın, uzman odyoloğumuzun ve hastaları takip eden doktor arkadaşlarımızın katılımı ile konsey toplantılarında alınan ortak karar doğrultusunda hastamız için uygunsa hızlıca ameliyatını yapıyoruz. Çünkü bu çocuklarımız belli bir yaşa kadar ameliyat edilmezse işitme düzeyi ve dil-bilişsel gelişiminde telafisi mümkün olmayan problemler meydana gelebilir. Biz de bu durumun önüne geçebilmek için erken dönemde müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle ekibimizi de güçlendirdik. Gece gündüz çalışmaktayız. Daha önceden BERA testinin randevu süresi uzundu. Ancak şimdi bu süreyi çok kısalttık. Ekibimizle bu konuda elimizden geleni yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Kulak burun boğaz alanındaki tüm operasyonları yaptıklarını dile getiren Aytaç, gırtlak kanseri başta olmak üzere baş boyun bölgesi ameliyatları, tiroid bezi cerrahileri, maksillofasiyal cerrahiler, kulakla ilgili diğer cerrahiler, rinoplasti, endoskopik sinüs cerrahisi gibi kulak burun boğaz hastalıklarını ilgilendiren cerrahilerin her türlüsünü başarıyla gerçekleştirdikleri de vurguladı.

“Kapsamlı işitme testlerinde Gaziantep’te tek merkeziz”

Kapsamlı bir odyometri ünitelerinin olduğuna dikkat çeken Aytaç, “Odyometri birimimizde çeşitli testlerin yapıldığı ayrı ayrı odalarımız var. Bu testler sadece büyük üniversitelerde, büyük kliniklerde mevcut. işitme düzeyi ölçmek adına ayrıntılı birçok test gerekliliği söz konusu. Gaziantep’te bu testlerin yapıldığı en kapsamlı merkez biziz. Doğan her çocuğumuza duyup duymadığını erken teşhis etmek için işitme test yapılması gerekir. Bu yasal bir zorunluluktur. Hem ilimizde hem de bölgemizde bu tarama testlerini geçemeyen hastaların, referans merkez olduğumuz için hastanemize yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu hastalarımıza yetişkin olsun çocuk olsun yaş fark etmeksizin gereklilik halinde anestezili, gerekmeyen hastalarda anestezik ilaç kullanmadan BERA testleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu testlerden kimi zaman güvenilir sonuç alamadığımız çocuklar olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise çocuklarımıza serbest saha dediğimiz, oyun alanı oluşturduğumuz yerde ekstra testler yapıyoruz. Bu serbest saha odamız da Türkiye’de birçok yerde yok ve Gaziantep’te tek” şeklinde konuştu.