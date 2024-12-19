Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi ev sahipliğinde, “İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Perspektifinden Organ Nakli” adlı seminer düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi ev sahipliğinde, GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı iş birliğiyle “İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Perspektifinden Organ Nakli” adlı seminer düzenlendi. Hastane oditoryumunda düzenlenen seminer organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Organ bağışının önemine dair bilgilerin verildiği seminer ile ilgili GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özlem Ovayolu’nun ve Prof. Dr. İlkay Güner’in yaptığı ortak açıklamada, “Bu seminer ile ilgili temel hedefimiz öğrencilerimiz ve hasta yakınlarına organ nakli konusunda farkındalık oluşturmaktır. Seminerimizde organ nakli süreciyle ilgili her şeye değindik. Organ nakli sürecini, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemleri kapsayacak şekilde bütüncül olarak ele aldık. Kimler nakil olabilir, kimler verici olabilir, verici olma noktasında yasal düzenlemeler neler, bu boşlukları nasıl doldurabiliriz bunlara da değindik. Özellikle de, hemşireler nakil hastasına hazırlık sürecinde nasıl destek olmalı, hangi konuları ne şekilde yönetmeli tüm bunlara da değindik” ifadelerine yer verildi.

Seminerde, SANKO Üniversitesi Karaciğer Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel ve GAÜN Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Gültekin konuşmacı olarak yer aldı.

İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Perspektifinden Organ Nakli konulu seminere çok sayıda hemşirelik öğrencisi ve hasta yakını katıldı.