Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde"14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında diyabete farkındalık kazandırmak amaçlı bilgilendirme standı açıldı ardından ise eğitim toplantısı düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabet farkındalığını artırmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla GAÜN Hastanesi’nde hastaneye gelen vatandaşların bilinçlendirilmesi için sağlıklı beslenme standı, ücretsiz kan şekeri ölçümü standı ve ayak sağlığı merkezi(podoloji) standı açıldı.

Standa gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin ve kan şekeri ölçümlerinin yapılmasının ardından, hastanenin seminer salonunda diyabet ile ilgili eğitim toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın diyabet günü ile ilgili yaptığı ortak açıklamada, “14 Kasım tarihi dünya diyabet günü olarak değerlendiriliyor. Ülkemizde kabaca her on kişiden bir kişi diyabetli. Bununda büyük kısmını tip 2 diyabet oluşturuyor. İyi tedavi edilmeyen diyabet maalesef özellikle göz, böbrek, kalp ve damarlarımıza organlarımıza zarar verebilir. Diyabeti iyi tedavi ederek, diyabetle birlikte sağlıklı yaşamayı başarmak tabii ki mümkün. Bizler de dünya diyabet gününde, diyabetli kişilerin çeşitli sorunlarını ele almaya çalışıyoruz. Obezite, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam diyabete zemin oluşturan en sık sebepler arasında yer alıyor. Bu yıl da hastanemizde hastalarımızın diyabet tedavilerini sürdürmede karşılaştıkları sorunları dinledik. Diyabetin organ hasarı yapmaması için gereken önlemleri ve diyabetle birlikte sağlıklı yaşamanın yollarını konuştuk” ifadelerine yerildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın düzenlemiş olduğu etkinlikler kapsamında diyabetle ilgili tüm merak edilenler konuşularak, diyabetli hastaların soruları yanıtlandı.