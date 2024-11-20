Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin akreditasyon ziyareti gerçekleştirildi.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) ziyareti, FEDEK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan İnan’ın takım başkanlığında yürütüldü.

Ziyaret kapsamında bu iki programın kalite standartları ve eğitim süreçleri değerlendirilerek, eğitim altyapısı, öğretim programları, kadro, öğrenci hizmetleri gibi kriterler değerlendirilip akademik kadro ve öğrencilerle eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik adımlar konuşuldu. 2022 yılında alınan iki yıllık akreditasyon süreci içerisinde önceki raporda yer alan eksikliklere yönelik yapılan iyileştirmeler üzerinde duruldu.