Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak’ın katılımıyla Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda, Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Erasmus+ KA131 ve KA171 programları hakkında güncellenen yeni sistemler hakkında bilgi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak’ın katılımıyla Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda, Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Erasmus+ KA131 ve KA171 programları hakkında güncellenen yeni sistemler hakkında bilgi verildi.

Erasmus+ Projesi yükseköğrenim hareketliliği çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Muhammet Musa Budak, Erasmus+ programının 2023 hedefleri içerisinde tamamen dijitalleşmeye geçmek olduğunu ve bu şekilde kâğıt kullanımının minimuma indirilmesi veya tamamen kaldırılarak daha sürdürülebilir bir yeşil dünya amaçlandığını belirtti. 2022-2023 Akademik Yılı ile beraber Erasmus+ programının kendini yenilediğini, bu yeniliklerle programa katılma sürecini hem hızlandırdığını hem de kolaylaştırdığını aktaran Dr. Budak konuşmasında şunları söyledi:

“İlk etapta zaman alsa da bu yenilenen sürece adapte olduktan sonra akademik ve idari personellerimizin yanında öğrencilerimizin de Erasmus+ programından azami derecede yararlanmasını hedefliyoruz. İkili Anlaşmaların sayısının arttırılarak üniversitemizde bütün bölümlerimizin programdan yararlanmasını hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de akademisyenlerimizin ikili ilişkilerine ihtiyaç duymaktayız. Konferans, seminer, toplantı gibi etkinliklerde bölümünüze yönelik geliştireceğiniz ilişkiler sizin bu anlaşmalarda aktif olmanızı sağlayacak. Anlaşma sayılarının artarak kontenjan sayılarının artması ile Erasmus+ programı çerçevesinde alınan bütçenin verimli kullanılması takip eden yıllarda talep edilecek olan bütçenin olumlu karşılık bulma oranını arttıracaktır.”

Erasmus+ programının bir ekip işi olduğunu ve Bölüm Koordinatörlerinin Erasmus+ Ofisi ile eş güdüm içerisinde çalışmalarının daha verimli sonuçlar vereceğini belirten Dr. Budak, başta Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Yardımcıları olmak üzere bütün dekanların da Erasmus+ programından azami derecede yararlanılması için bütün akademik, idari personel ve öğrencileri desteklemeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Toplantı sonunda Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Uzmanları Ebru Göktekin ve Şeyho Bozkuş tarafından Erasmus+ KA131 programı çerçevesinde kullanılacak olan yeni sistemlerin tanıtımı hakkında sunum yapıldı. GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Nur İncetahtacı Günal tarafından da Erasmus+ KA171 projeleri ve proje süreci hakkında bilgi verildi.