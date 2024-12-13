Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle, Gaziantep Karataş Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencilere diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Göymen, Araştırma Görevlisi Fatma Kaya ve lisans öğrencisi Alperen Sağlam’ın organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Diş sağlığının teşviki ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan programda, katılımcılara diş fırçalamanın önemi anlatıldı ve ağız hijyeninin sağlıklı bir yaşam için taşıdığı büyük öneme dikkat çekildi. Doğru diş fırçalama teknikleri hakkında bilgi verilirken, diş sağlığını korumanın yanı sıra yaşanabilecek diş problemleri konusunda da farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin sonunda, katılımcı öğrencilere GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi tarafından hediye olarak diş macunları takdim edildi.