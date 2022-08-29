Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesinde tüm akademik ve idari personele 2022 yılı hizmet içi eğitimler verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesinde tüm akademik ve idari personele 2022 yılı hizmet içi eğitimler verildi.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimlerde, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Yönetimi, Sağlıkta Akreditasyon ve Olay Bildirimleri, Kardiyopulmoner Resusitasyon, Hastane Afet ve Acil Durum Planı, Yangın Tahliye Planı konularında personele farkındalık ve bilgi edinme amaçlı eğitimler gerçekleştirildi. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Güzin Bilgin Büyüknacar, GAÜN Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yöneticilerinden Murat Ateş, GAÜN Öğretim Üyesi Derya Özçalışkan tarafından verilen eğitimlere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.