Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak ve hastaları bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında; klasik müzik eşliğinde ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları hakkında sözlü ve yazılı sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda hastaların haklarının neler olduğu, bu hakların nasıl korunacağı ve sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgilendirici içerikler sundu.

Ayrıca, etkinlik boyunca hastalara, hasta hakları ile ilgili el broşürleri dağıtılarak bu hakların önemi ve sağlık süreçlerindeki rolü aktarıldı.