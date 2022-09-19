Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 64 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Beş yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 64 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Beş yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN’ün Türkiye’nin en önemli üniversitelerden birisi olduğunu belirterek, GAÜN’ün birçok alanda akredite olduğunu söyledi. Öğrencilere ve velilere seslenen Prof. Dr. Sarıbıyık, “Öğrencilerimiz hocalarından çok önemli bilgiler ve yetkinlikler aldı. Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi gibi emek yoğunluğun en fazla olduğu, insanları tedavi etme yolunda onların hayır duası alması noktasında önemli bir fakültedir. Sevgili velilerimiz evlatlarınızı okutarak bu günlere getirdiniz ve bugün çocuklarınızın mürüvvetini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde desteklemeye devam edin. Çalışma hayatınızda tedavi olmak için yanınıza gelenlere bir hasta olarak değil, bir insan olarak yaklaşmanız en temel dileğimizdir. Her destek olduğunuz kişi, kendi alanında bir başka insana yardımcı olacaktır ve böylelikle insani dayanışması büyütmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Aslı Seçilmiş yaptığı konuşmada GAÜN’ün kurumsal akreditasyon programı çerçevesine dahil edilen 11 üniversiteden birisi olduğunu ifade etti. Başarı akademik ve idari kadronun tamamının süreci desteklemesi ile mümkün olduğunu aktaran Prof. Dr. Seçilmiş, “Bu yaklaşım biçimini, büyük oranda içselleştirmiş, birçok tetkik ve denetim sürecinden önemli kazanımlarla çıkmış bir fakültenin mensubu olmaktan mutluluk duyuyorum. 2022 yılında, Fakültemizin, eğitim programının yapısı ve süreçlerinin, ulusal standartlara uyum düzeyinin değerlendirilmesi için, akreditasyon başvurusu yapılmış, ilk adım atılmıştır. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana eğitim süreçlerimize katkı sağlayan tüm öğretim üyelerine, öz değerlendirme raporunun hazırlanmasına destek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Yücel Özbaş ise konuşmasında, mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak iş hayatlarında başarılar diledi. Dönem Birincisi Diş Hekimi Nagihan Optur, “Geçirmiş olduğumuz pandemi süreci de dahil olmak üzere her şartta bize bir şeyler öğretmek için çaba gösteren yolumuza ışık tutan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, verdikleri emeğin karşılığını öncelikle iyi bir insan ve sonrasında iyi bir hekim olarak vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından mezun öğrencilere diplomaları verilmesi, mezun öğrencilerin diş hekimliği andını okuması ve kep atılmasıyla sona erdi.