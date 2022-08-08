Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Çocuklar Kampüste” etkinliğinin açılışı, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Çocuklar Kampüste” etkinliğinin açılışı, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde koruma altında ve koruyucu aile yanında olan yaklaşık 400 çocuğun 12 gün boyunca güvenli ortamda çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti. Vali Davut Gül, “Başta GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmenleri olmak üzere desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’a, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım’a teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Çocuklar Kampüste” etkinliğiyle, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında ve koruyucu aile yanında olan çocukların sanatsal ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, kişisel bilgi ve gelişimlerine katkı sunulması amacıyla GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından motivasyon ve sanatsal eğitimler verileceğini söyledi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise çok güzel bir etkinlik yapıldığına inandığını söyleyerek, “Daha önce de Gaziantep Üniversitesinde çok özel bir takım çalışmalar yaptık. O etkinliklerle, çocuklarımıza bireysel ve özelleştirilmiş akademik destek sağladılar. Çocuklarımız güvenli alanda Gaziantep Üniversitesinin bütün imkânlarından yararlanacaklar. Bu programın vücut bulunmasında Valimiz Davut Gül’e, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Vali Davut Gül ve Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın etkinliğe katılan çocuklarla birlikte duvar boyadı. 12 Gün sürecek olan “Çocuklar Kampüste” etkinliğiyle çeşitli duvar boyamaları, uçurtma şenliği, canlı müzik performansı ve çeşitli spor etkinlikleri yapılacak.