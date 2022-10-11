Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kan Alma Birimi açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kan Alma Birimi açıldı.

Çocuk hematoloji ve onkoloji hastalarının başka bir enfeksiyona yakalanma riskini azaltmak için açılan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kan Alma Birimi poliklinik içerisinde işleyiş göstermeye başladı.

Birim hakkında bilgi veren GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, “Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kan Alma Birimimiz yeni açıldı. Hematoloji, onkoloji, talasemi hastaları yakınlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bizden talepleri oluyordu. Çocuklarımız genel kan alma birimlerine başvurdukları için burada enfeksiyona yakalanma riskleri artıyordu. Hasta yakınlarının ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri ise bu duruma bir çözümü sağlamamız yönündeydi. Çocuklarımız bağışıklık sistemi düşük olan çocuklar olduğu için herhangi bir enfeksiyona yakalandıkları takdirde daha fazla ilaç kullanım gereksinimine ihtiyaç duyuyorlar ya da enfeksiyondan dolayı daha büyük risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu durumu değerlendirerek hastane idaresi olarak çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. Çocuklarımızın muayene oldukları alanda yani Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniği içerisinde kan alma süreçlerini tamamlayabilir miyiz diye konuştuk. Çocuklarımızı farklı bir alana göndermeden, enfeksiyon riskini azaltmayı hedefleyerek polikliniğin içerisine uygun bir oda ayarladık. Bu odada kan alma birimi kurduk. Kan alma birimimiz şu an aktif olarak işleyiş gösteriyor. Bu sayede bu çocuk hastalarımız muayene olduktan sonra hemen yandaki odaya başvurup kanlarını verebiliyorlar. Böylelilikle onları farklı bir ortama, kalabalığa sokmadan muhtemel bir enfeksiyon riskini düşürmüş oluyoruz” dedi.