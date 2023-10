Bu yıl 3.’sü düzenlenen Rize’nin yöresel yemeklerinin tanıtıldığı ‘‘GastroRize’ Festivalinin gözdesi ‘Pepeçuralı Cheesecake’ oldu.

Her yıl Rize’nin yöresel yemeklerinin tanıtılması amaçlı düzenlenen festival bugün başladı. Bu yıl birbirinden farklı ünlü şeflerin katıldığı festivalde Rize’nin yöresel yemekleri ve farklı coğrafyalardaki yemekler harmanlanıp vatandaşların beğenisine sunuldu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin karalahana sarması sarmak için tezgâhın başına geçti. Vali Baydaş ve Başkan Metin’in sarma sarışı vatandaşları güldürdü.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz mutfağının bu festivalde tanıtıldığını belirterek, “Rize’ye geçmişten günümüze bir yeme kültürü var ve bunu sanata döküldüğünün altını çizmek için festival yapılıyor. İnşallah GastroRize günlerin 13’üncüsünü, 23’üncüsünü yaptığımız günlerde bu şehir adına daha iyi anlaşılmış olur. Yeme kültürü aslına yaşadığımız coğrafyada, iklim, bitki örtüsü, insan, karakter, kişilik hepsiyle entegre olan bir kültürdür. Burada sadece Rize’nin değil. Aslında Karadeniz’in yemek kültürünü tanıtmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalin her yıl daha da üstüne katarak devam ettiğini ifade eden Cüneyt Asan, “Bugün Rize Gastronomi festivalindeyiz. Şehre girer girmez insanı heyecan kaplıyor. Her bir yandan kokular geliyor. Kara lahanalar, hamsiler, kuru fasulyelerin kokusu buram buram gel diyor. Rize’yi tanımayanlar çok şey kaybetmiş demektir. En kısa zamanda buraya gelip güzellikleriyle tanışsınlar. Festival her yıl üstüne katarak devam ediyor. Bugün kayısılı yahni yapacağız. Rize’nin kuzusuyla yapacağız. Ben en çok Rize’nin Çayeli kuru fasulyesi var ya çok güzel bir şey. Kara lahana sarmasına bayılıyorum” diye konuştu.

RTEÜ Gastronomi bölümü 4. Sınıf öğrencisi Elif Aslan, farklı lezzetleri kullanarak Rize yöresine ait yemeklerle harmanladıklarını söyleyerek, “Hamsili Taco’muz var. Pepeçuralı Cheesecake’imiz var. Yeşil çay tozlu limonlu kekimiz var. Siyah Çaylı havuçlu kekimiz var. Biz buranın yöresine uygun olsun diye buranın yöresinden şeyleri farklı lezzetlerde katarak değiştiriyoruz. Taco Meksika mutfağına ait. Buranın özgü hamsisini içerisine koyduk. Normalde etli ve sebzeli çeşitleri vardı. Biz hamsiyi kullanmayı tercih ettik. Burayı temsil eden şey hamsiydi diye" şeklinde konuştu.