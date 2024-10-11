Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) Sabancı Vakfının Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenen “NEET Kadınların İş Gücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi” gastronomi yarışması ile devam ediyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenen projede, Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde yöresel ürünlerden yeni reçete geliştirme yarışması düzenleniyor.

Yarışma hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, 2 yıldır eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik çalışmalar yaptıklarını, işbirliği sağladıkları kurumlar ile özellikle genç kadınlara yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti. Yarışma programının iki amacı olduğuna değinen Tayınlamak, öncelikle Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde kentte özgü yöresel ürünlerden yeni reçeteler sunmak istediklerini söyledi.

Bunun yeni bir lezzet reçetesi olabileceği gibi satışa sunabilecekleri ve kendi sunumlarıyla da kullanabilecekleri bir ürün de olabileceğini ifade eden Tayınlamak, “Bunun için belirlediğimiz yöresel ürünler, Çermik biberi, menengiç, meşe palamutu, kişniş, Lice domatesi, reyhan, zahter, Diyarbakır karpuzu, meyan kökü, boğazkere üzümü ve Diyarbakır’a özgü diğer üzüm çeşitleri. Bu ürünlerden en az biri taze, kurutulmuş ve farklı şekillerde işlem görerek saklanmış şekilde kullanılabilir yeni bir ürün veya lezzet reçetesi hazırlanabilir. Hali hazırda kış hazırlıkları kapsamında bu ürünler kullanılarak hazırlanan ürünleri de yarışma kapsamında kabul ediyoruz. Yani genç kadınlar daha önce hazırladıkları ürünler ile de başvuru da bulunabilirler” dedi.

İkinci amaçlarının gastronomi alanına ilgi duyan bu alanda üretim yapan, esnek bir şekilde çalışarak ekonomik gelir elde etmek isteyen genç kadınları desteklemek olduğunu dile getiren Tayınlamak, “Gastronomi merkezimizde eğitimlerimizden yararlanan kadınlar ile çalışıyoruz. Tüm etkinliklerimizde yerel şeflerimiz ile birlikte eğitimlerimizden yararlanan genç kadınlar yöresel lezzetleri üretiyorlar. Bu şekilde kendilerini oldukça geliştirdiler ve tescilli lezzetlerin üretiminde merkez bünyesinde bir noktaya geldik. Şimdi yine genç kadınların bu alandaki yenilikçi çalışmalarını desteklemek istiyoruz. Merkezimizden eğitim alan, gastronomi veya mutfak sanatları alanında meslek lisesi veya üniversite eğitimi almış veya hiçbir eğitim almadan kendi çabası ile yeni reçeteler geliştirmeye çalışan tüm genç kadınlarımızın başvurularını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışma süreci hakkında da bilgi veren Tayınlamak, “Yarışma için başvurularımız devam ediyor. Başvurular online veya yüz yüze yapılabilir. Hangi ürün ve lezzet ile başvuru yapacağınıza dair kısa bilgi alıyoruz başvuru sürecinde. Daha sonra bir jüri değerlendirmemiz olacak. Başvuruda bulunan genç kadınları davet ederek bir değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonucunda beğenilen ve temel standartları karşılayan, reçetesi belli ürünlerin tamamı için bir işbirliği sağlamak istiyoruz. Yani bu ürünleri ve lezzetleri birlikte üretmek ve sunmak istiyoruz merkez bünyesinde. Ayrıca seçilen ürünleri geliştiren kadınlar için küçük ödüllerimiz de olacak. Burada temel yaklaşımımız bu tür çalışmaları teşvik etmek. Ama daha önemli olan merkez bünyesindeki sunumlarımızda bu yeni reçeteleri sunmak ve geliştiren kadınlar ile çalışmak istiyoruz” dedi.

Yarışmaya dair her türlü bilgiye Gastro İnovasyon Merkezi sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini ve merkez ile iletişim kurulabileceğini belirten Tayınlamak, “Bu tür yenilikçi çalışmaların zor olduğunun farkındayız. Ama ilimiz gastronomisinde geldiğimiz noktada yöresel ürünlerimizi daha yenilikçi bir şekilde değerlendirmek ve sunmak zorundayız. O yüzden bu tür girişimleri önemsiyoruz ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.