Muğla’da gastronomi sektörüne nitelikli iş gücü sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Tanıtım Platformu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortak bir projeye imza attı.

‘Youths at Work in Menteşe’ (Menteşe’de Gençler İşte) adlı proje ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için hibe programına başvuruda bulunuldu.

AB’den 367 Bin Euro hibe onaylandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve paydaşları tarafından hibe talebi Avrupa Birliği tarafından kabul gördü. Avrupa Birliği 367 bin 379,59 Euro hibeyi kabul etti. Alınan hibe, Muğla’da gastronomi sektörüne nitelikli iş gücü sağlamak için harcanacak. Proje çerçevesinde 80 gence 12 ay boyunca gastronomi alanında nitelikli eğitim verilecek. Gastronomi sektörüne destek olan proje katılacak olan 80 gencin yeterlilik sertifikalarının alınması sağlanacak ve işe yerleştirme süreci desteklenecek.