Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile mutfağa girdi. Öğrenciler ve Somer Şef, İzmirlilere kelle söğüş tabağı hazırladı.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile mutfağa girdi. Öğrenciler ve Somer Şef, İzmirlilere kelle söğüş tabağı hazırladı.

Gastronomi öğrencileri, ünlü şeflerin de yer aldığı Gastronomi Festivali’ne katıldı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri Beril Kayserlioğlu ve Dila Oktay, ünlü şef Somer Sivrioğlu’na asistanlık yaptı.

Şeften tavsiyeler

Gastronomi ve mutfak sanatları okumak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Somer Sivrioğlu, “Bu işe gönül veren ve meslek olarak seçmek isteyenler, öncelikle bunun eğitimini almalı. Biz Türk gastronomisinin dünyada söz sahibi olmasını istiyoruz. Bunun için İngilizceyi çok iyi bir şekilde konuşuyor olmanız lazım. Seminer verecek düzeyde İngilizce bilen şeflere ihtiyacımız var” dedi.

Urla’dan yerel lezzetler

Sunuculuğunu mutfak araştırmacısı, gazeteci-yazar Nedim Atilla’nın yaptığı festivalin atölye bölümünde ise öğrenci Gürsel Tırpan ile Urla’nın Özbek bölgesinde yerel mutfak sahibi Şerife Kublay, ‘deniz börülceli karides’ yaptı. Ardından Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ile ‘Bir Tabak Ot Yemeği’ projesinin yürütücülerinden Adil Alpkoçak, pişirilen yemeği tattı. Ot yemeklerinin Ege mutfağının temelini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Seda Genç, “Gastronomiye sadece aşçılık gözüyle bakılmamalı. Öğrenciler bu bölümden mezun olduktan sonra özel mutfakları yönetebilir, restoran işletebilir, gastronomi yazarlığı ve fotoğrafçılığı gibi pek çok alanda faaliyet gösterebilir. Öğrencimiz Gürsel Tırpan ile ‘Toprak Ana’ olarak adlandırabileceğimiz Urla’nın Özbek bölgesinde yerel lezzetlerimizi yaşatan Şerife Kublay, coğrafyamıza ait yemekleri harmanladı” diye konuştu.

Gelecek nesillere miras

Adil Alpkoçak ise “Bir Tabak Ot Yemeği projesi, İzmir’de yetişen yenilebilir yabani otların meydana getirdiği yemek kültürünün kuşaklararası aktarımı amacıyla, gastronomi öğrencilerini ve geleneksel yöntemlerle bu otları pişiren kişileri buluşturan bir proje. ‘Bir Tabak Ot Yemeği’ kitabımızda kültürel mirasımızın belgeleyerek gelecek kuşaklara aktarımını hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

Köy-Koop İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de Somer Şefi’i ve öğrencileri ilgiyle izledi.