İtalyan Mutfağı Haftası çerçevesinde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağına gelen İtalyan Şef Constantino Dotari ve Şef Aycan Gezer, öğrencilerle birlikte pizza yaptı.

İtalyan Mutfağı Haftası çerçevesinde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağına gelen İtalyan Şef Constantino Dotari ve Şef Aycan Gezer, öğrencilerle birlikte pizza yaptı.

Her yıl kutlanan İtalyan Mutfağı Haftası çerçevesinde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün düzenlediği etkinlikte, restoran sahibi ve İtalyan Şef Constantino Dotari ve Şef Aycan Gezer öğrencilerle buluştu. Pizza atölyesi gerçekleştiren Dotari ve Gezer, öğrencilerle birlikte 3 buçuk gün mayalanan hamurlarla margarita pizza ve gorgonzola peynirli, armutlu ve ballı pizza yaptı.

Gastronomi öğrencileri, Roma ve Napoli pizzalarının inceliklerini paylaşan şeflerden mayalanma ve pişirme süreleriyle ilgili bilgileri deneyimleyerek öğrendi. Atölye sonrasında mutfağı ziyarete gelen Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Komesli, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ve bölüm akademisyenlerine, öğrencilerin yaptığı pizzalar ikram edildi.

İtalyan Şef Constantino Dotari, "Öğrencilerin elleri çok becerikli, dokunuşları çok güzel. Güzel bir atölye gerçekleştirdik" dedi.