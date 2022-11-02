Gaziantepli ünlü peynirci Fatih Tıbık, yaptığı peynir kebabıyla müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

Gaziantepli ünlü peynirci Fatih Tıbık, yaptığı peynir kebabıyla müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

Yemekleriyle meşhur gastronomi kenti Gaziantep’te kebap çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Pendirhan’ın sahibi Fatih Tıbık, kahvaltıda müşterileri için peynir kebabı yaparak onlara farklı bir lezzet sunuyor. Tıbık, dolmalık biberlerin içine koyduğu tuzsuz Antep peynirleri mangalda pişirerek, et yemeyen müşterilere sunuyor. Müşteriler ise peynir kebabını beğendiklerini söylüyor.

“Et yemeyen birçok vatandaş tatmak için buraya geliyor”

Gaziantep Pendirhan’ın sahibi Fatih Tıbık, “Antep peyniri ile Antep biberini buluşturduk. Tadı muhteşem oluyor. Tuzsuz peynirler biberlerin içinde eriyor, ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor. Gaziantep yemek çeşidiyle meşhur. Bu gastronominin içinde bu lezzet çeşidinin olmasını istedim. Daha önce bir video çekmiştim, sosyal medya hesaplarımdan gören birçok insan buraya gelerek peynir kebabı istiyor. İnsanlar nasıl bir lezzet diye merak ediyorlar. Özellikle et yemeyen bazı insanlar çok talep gösteriyor. Ben de bu kebabı bu mutfağa sundum. Çok mutluyum” dedi.

Gelen müşteriler ise, arkadaşlarından duyarak gelip tadına bakmak istediklerini ve peynir kebabını çok beğendiklerini söylediler.