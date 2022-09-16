Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), panel, worksop ve söyleşiler ile devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), panel, worksop ve söyleşiler ile devam ediyor.

Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep’in mutfağının dünya sahnesine çıktığı GastroAntep, Festival Park’ta tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl “Sürdürülebilir Dünya için GastroAntep” temasıyla yapılan festivalin ikinci gününde 9 panel, 12 workshop, 9 söyleşi yapılıyor. Etkinlikler, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey’in konuşmasıyla başladı. Başkan Vekili Güzelbey, "Küresel ısınma sebebiyle dünyada arz talep dengesizliği oluşmuş durumda. Bu yüzden elimizdeki değerleri, gıdaları, ürünleri en efektif şekilde kullanmak gerekiyor. Gaziantep, dünyanın ilk şehir medeniyetinin oluştuğu bir bölgede. Gaziantep’te bugün ilk yerleşim sürecinden bugüne devam eden ve hala yaşamın sürdürüldüğü 9’uncu şehir. Milattan önce 6 bin yılından beri yaşamın sürdüğü bir şehir. Bu önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Gaziantep ve bölgesi, bu sebeple kültürü, yaşamıyla bunların hepsini kendi bünyesinde bir harman yapmış durumda. Bu harman yapılırken yemeğine, yaşam şekline yansıyor” dedi.

"Dünyadaki bu kriz ortamından deneyimlerimizi paylaşarak üstesinden geleceğimize inanıyoruz"

Güzelbey, gazi şehrin ve Zeugma’nın tarihsel sürecinden bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Fırat bir ticaret merkezi. Bu coğrafya birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Biz bu yaşadığımız şehri bu sürdürülebilirliği, bu medeniyetlerin kalıntısı olarak görüyoruz. Bizim medeniyetimizde yolda bir ekmek kırıntısı görsek o ekmeği alır, öper başımıza koyar, daha sonra da yüksek bir yere koyarız. Bizim medeniyetimiz paylaşım yapmayı öğütler. Bu festivali çeşitli söyleşi ve panellerle devam ettireceğiz. Bu söyleşi ve panellerle biz deneyimlerimizle bir sonraki festivallerle bunu daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Dünyadaki bu kriz ortamını deneyimlerimizi paylaşarak üstesinden geleceğimize inanıyoruz.”

Köprü filmi beğeniye çıktı

Konuşma sonrası Gaziantep gastronomisini anlatan “Köprü” kısa filmi açılışa katılanların beğenisine sunuldu. Büyük beğeni toplayan film sonrası Erdem Güzelbey, filmin yapımcısı Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’e plaket verdi. Programa Arjantin, Lüksemburg, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Filipinler, Çad, Fildişi Sahili, Filistin, Afganistan, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyükelçileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosu, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı.